Galeri Foto: Suasana Pemakaian Sorban bagi Para Santri Hauzah pada Momen Peringatan Maulid Nabi

Sejumlah santri Hauzah dipakaikan amamah (sorban) pada momen peringatan Maulid Nabil oleh ulama marja taklid di kota Qom.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan wiladah Imam Ja'far Shadiq as, upacara pemakaian sorban bagi para santri Hauzah Ilmiah digelar di kediaman Ayatullah Makarem Shirazi dan Fazel Lankarani di kota Qom Iran. Hadir juga sejumlah sejumlah santri asing dalam seremoni ini.