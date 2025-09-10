  1. Home
Galeri Foto: Suasana Pertemuan Ulama dan Cendekiawan dalam Konferensi Persatuan Islam ke-39 (2)

Pertemuan ulama dan tokoh utama dalam Konferensi Persatuan Islam ke-39 digelar pada hari Selasa (9/9) dengan kehadiran sejumlah aktivis perempuan.

10 September 2025 - 20:22
News ID: 1725698

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan ulama dan tokoh utama dalam Konferensi Persatuan Islam ke-39 digelar pada hari Selasa (9/9) dengan kehadiran dan sambutan dari Hujjatul Islam wa Muslimin Dr. Hamid Shahriari, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional untuk Pendekaran Mazhab-mazhab Islam, di Aula Emas Hotel Parsian Azadi, Teheran. Hadir ratusan ulama dan intelektual Sunni dan Syiah dari berbagai negara termasuk sejumlah aktivis perempuan dalam pertemuan tersebut. 

