Galeri Foto: Penyerahan Hadiah kepada para Pemenang Event Media internasional Kedua "Kami adalah Putra-putri Husain as" di kota Qom

Para pemenang Event Media Internasional Kedua yang digelar Kantor Berita ABNA mendapat penghargaan dan hadiah.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam acara Penutupan Event Media Internasional Kedua "Kami adalah Putra-putri Imam Husain as" di kompleks Yaravan Hazrat Mahdi as di kota Qom Republik Islam Iran pada Kamis (4/9), para pemenang event internasional ini diperkenalkan dan diberi penghargaan dengan plakat penghargaan dan hadiah. Buku foto dokumentasi "Dunia dalam Pelukan Husain as" juga diresmikan dalam acara ini.