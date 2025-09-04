Galeri Foto: Acara Penutupan Event Media Internasional Kedua "Kami Putra-Putra Imam Husain as"

Dihadiri aktivis media dari setidaknya 12 negara, acara penutupan Event Media internasional Kedua "Kami Putra-Putra Imam Husain as" digelar di kota Qom.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Acara penutupan Event Media internasional Kedua "Kami Putra-Putra Imam Husain as" telah digelar Kamis pagi (4/3) dengan dihadiri oleh para seniman, fotografer, dan aktivis media dari 12 negara di Kompleks Yaravan Imam Mahdi as di kota Qom Republik Islam Iran. Acara ini menekankan penerapan ajaran Imam Husain as dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya perlawanan, kebersamaan sosial, dan peran media dalam representasi global Arbain.