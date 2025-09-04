Galeri Foto: Direktur Utama ABNA Bertemu dengan Perwakilan Pemimpin Tertinggi Urusan Haji dan Ziarah

Hassan Sadrai Aref, Direktur Utama Kantor Berita ABNA, bertemu dengan Hujjatul Islam wa Muslimin Sayyid Abdul Fattah Nawab, Perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran dalam Urusan Haji dan Ziarah.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hassan Sadrai Aref, Direktur Utama Kantor Berita ABNA, bertemu dengan Hujjatul Islam wa Muslimin Sayyid Abdul Fattah Nawab, Perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran dalam Urusan Haji dan Ziarah di ruang kerjanya di kota Qom, Republik Islam Iran. Dalam pertemuan ini, Direktur Utama ABNA menyampaikan laporan kegiatan kantor berita ini di berbagai bidang dan dalam berbagai bahasa dalam memberikan informasi terkait komunitas para pecinta Ahlulbait as di dunia.