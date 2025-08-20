  1. Home
  2. melayani
  3. Foto/Laporan Bergambar

Galeri Foto: Suasana Pawai Arbain Husaini

Jutaan peziarah terlibat dalam pawai Arbain Husaini tahun ini, tidak hanya dari berbagai daerah di Irak, namun juga dari berbagai negara.

20 Agustus 2025 - 13:45
News ID: 1718614

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jutaan peziarah dari seluruh dunia, dengan sepenuh hati dan cinta mereka kepada pemimpin para syuhada,  Abu Abdullah Al-Husain as, berpartisipasi dalam Pawai Arbain Husaini yang agung. Pawai ini, yang berakhir di Karbala dari berbagai rute di Irak, menyaksikan kehadiran besar para pecinta Ahlulbait setiap tahun.

Your Comment

You are replying to: .
captcha