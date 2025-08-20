Galeri Foto: Suasana Pawai Arbain Husaini

Jutaan peziarah terlibat dalam pawai Arbain Husaini tahun ini, tidak hanya dari berbagai daerah di Irak, namun juga dari berbagai negara.
20 Agustus 2025 - 13:45
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jutaan peziarah dari seluruh dunia, dengan sepenuh hati dan cinta mereka kepada pemimpin para syuhada, Abu Abdullah Al-Husain as, berpartisipasi dalam Pawai Arbain Husaini yang agung. Pawai ini, yang berakhir di Karbala dari berbagai rute di Irak, menyaksikan kehadiran besar para pecinta Ahlulbait setiap tahun.
