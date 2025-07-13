Galeri Foto: Malam Ketiga Peringatan Duka Imam Husain as di Lembaga Seni dan Media Provinsi Qom

Sejumlah pelaku seni dan media hadir dalam majelis duka Asyura yang digelar di kota Qom Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA- Acara majelis peringatan duka syahadah Imam Husain as digelar oleh Lembaga Seni dan Media Provinsi Qom. Peringatan ini berlangsung di Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Hidayat, kota Qom, dan dihadiri oleh sejumlah pelaku seni dan media. Acara tersebut mencakup ceramah keagamaan, pembacaan puisi duka, serta lantunan doa dan kidung-kidung kesyahidan oleh para pelantun Ahlulbait as.