Ribuan Muslim India Kutuk AS atas Kejahatan Terbarunya

Menurut Kantor Berita ABNA, menyusul berita gugurnya Komandan Korps Brigade Alquds Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh serangan drone Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad Irak Jumat (3/1) ribuan warga Kargil India mengecam kejahatan terbaru Amerika Serikat tersebut seusai salat Jumat. Dengan membawa spanduk dengan gambar foto Qassem Soleimani dan tulisan belasungkawa serta kecaman pada Amerika Serikat, para demonstran menuntut Amerika Serikat keluar dari kawasan. Mereka juga mengecam rezim Zionis dengan kejahatan-kejahatan terbarunya.

Disebutkan sebelumnya, bahwa Letjend Qassem Soleimani menjadi korban atas serangan udara Amerika Serika pada Jumat dini hari (3/1) di dekat Bandara Internasional di Baghdad Irak. Turut gugur dalam serangan tersebut wakil ketua al-Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis.