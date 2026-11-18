Pada Jumat malam, 13 November 2026, para khadim Haram Ahmadi dan Mohammadi menggelar prosesi membawa lilin (laleh-gardani), upacara berkabung, dan arak-arakan peti jenazah simbolis Sayidah Fatimah az-Zahra Sa. Rangkaian acara untuk memperingati Syam-e Ghariban, malam duka kesyahidan beliau, berlangsung di Haram Syah Cheragh As dan dihadiri para peziarah serta warga sekitar.

Kode berita: 1891953