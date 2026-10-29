Galeri Foto: Pertemuan Ayatullah Matouq dengan Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait

Ayatullah Syeikh Hussein Matouq, anggota Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait asal Kuwait, bertemu dengan Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, di Kota Qom, Iran. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai dimensi dan dampak keputusan yang dikeluarkan para penguasa Kuwait terhadap umat Syiah dan aktivis keagamaan di negara tersebut. Pengadilan Pidana Kuwait baru-baru ini menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ayatullah Matouq berdasarkan tuduhan yang dinilai tidak berdasar.

Kode berita: 1884216