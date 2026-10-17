Galeri Foto: Makam Suci Sayyidah Zainab Sa pada Peringatan Wiladah Sang Teladan Kesabaran dan Keteguhan
Bertepatan dengan peringatan hari kelahiran penuh berkah Sayyidah Zainab al-Kubra Sa, makam suci beliau di Damaskus menjadi tempat tercurahnya cinta dan penghormatan para peziarah serta pencinta Ahlulbait As. Makam suci Sang Perempuan Karbala ini, dengan kedudukan spiritualnya, menyambut para peziarah dari berbagai kota yang datang untuk berziarah dan menyampaikan penghormatan kepada Aqilah Bani Hasyim.
17 Oktober 2026 - 20:31
Kode berita: 1879329
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