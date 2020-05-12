Tahap kedua penyiapan dan pembagian 5.000 paket sembako telah dilakukan di Mushalla Urmia, Provinsi Azebaijan Barat, Republik Is

Tahap kedua penyiapan dan pembagian 5.000 paket sembako telah dilakukan di Mushalla Urmia, Provinsi Azebaijan Barat, Republik Islam Iran.

Kegiatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ini terselenggara berkat upaya Kantor Astan Qods Razavi dan para dermawan di Provinsi Azerbaijan Barat.

Bantuan akan difokuskan kepada warga yang terdampak penyebaran virus Corona, COVID-19 dan warga yang kurang mampu.

Hingga hari Senin, 11 Mei 2020, 109.286 warga Iran tertular COVID-19 dan 87.422 telah sembuh. Sementara 6.685 pasien meninggal dunia, dan 2.703 pasien lainnya dalam kondisi kritis.

Virus Corona telah menyebar ke berbagai negara dan jumlah korban jiwa akibat virus ini di seluruh dunia hingga Selasa pagi, 12 Mei 2020 telah mencapai 285.999 orang.

Lebih dari 4.177.930 orang terinfeksi COVID-19 dan 1.465.209 dari mereka telah sembuh. Covid-19 ditemukan pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

AS berada di urutan pertama yang memiliki kasus terbanyak terkait dengan virus Corona. 1.347.151 warga Amerika terinfeksi COVID-19, dan 80.378 dari mereka meninggal dunia.

Spanyol berada di urutan kedua. 227.436 warga negara ini tertular COVID-19, dan 26.744 dari mereka meninggal dunia.

Negara berikutnya adalah Inggris dengan 224.332 orang tertular dan 32.141 meninggal dunia.

Selanjutnya adalah Rusia, di mana 221.344 warga negara ini terinfeksi COVID-19 dan 2.009 dari mereka meninggal dunia.

Setelah itu adalah Italia. 219.814 warga negara ini terinfeksi virus Corona dan 30.739 dari mereka meninggal dunia.

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