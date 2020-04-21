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Galeri Photo ABNA:

Yayasan "Azzahra" Aktif Salurkan Bantuan Sosial di Masa Pandemi

Yayasan "Azzahra" Aktif Salurkan Bantuan Sosial di Masa Pandemi

22 April 2020 - 02:29
Kode berita: 1028394

Menurut Kantor Berita ABNA, bantuan sosial dari yayasan kemanusiaan "Az-Zahra" menyusul mewabahnya virus Corona menyasar masyarakat lemah di sejumlah negara seperti Suriah, Irak, Yaman dan Afghanistan. 

Yayasan Kemanusiaan "Az-Zahra" adalah lembaga sosial yang didirikan dermawan-dermawan Syiah yang memiliki kantor cabang di sejumlah negara, diantaranya berkedudukan di London, Najaf, Kabul, Qom dan di Islamabad Pakistan.

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توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان

توزیع کمک‌های غذایی از سوی سازمان خیریه الزهرا بین نیازمندان