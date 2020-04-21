Yayasan "Azzahra" Aktif Salurkan Bantuan Sosial di Masa Pandemi

Menurut Kantor Berita ABNA, bantuan sosial dari yayasan kemanusiaan "Az-Zahra" menyusul mewabahnya virus Corona menyasar masyarakat lemah di sejumlah negara seperti Suriah, Irak, Yaman dan Afghanistan.

Yayasan Kemanusiaan "Az-Zahra" adalah lembaga sosial yang didirikan dermawan-dermawan Syiah yang memiliki kantor cabang di sejumlah negara, diantaranya berkedudukan di London, Najaf, Kabul, Qom dan di Islamabad Pakistan.