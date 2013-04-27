Maliki Serukan Persatuan Nasional untuk Atasi Konflik

Menurut Kantor Berita ABNA, Perdana Menteri Irak menyerukan persatuan nasional untuk mengatasi gelombang kekerasan yang melanda negara itu dalam beberapa hari ini.

Nouri al-Maliki pada Sabtu (27/4) mengatakan, gelombang terbaru dari konflik sektarian yang melanda Irak berasal dari luar negeri.

Hal itu disampaikan PM Irak seraya menyinggung Konferensi Internasional Islam untuk Pemusatan dan Dialog yang digelar di Baghdad, ibukota Irak, pada Sabtu.

Al-Maliki menyerukan para peserta konferensi tersebut untuk berupaya menemukan solusi atas gelombang kekerasan yang tengah melanda Irak.

Ia juga memperingatkan tentang pecahnya perang sektarian di semua negara Arab.

Kekerasan di Irak yang meletus pada hari Selasa sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 200 orang tewas.

Pada hari Sabtu, sekelompk orang bersenjata membunuh 10 pasukan keamanan Irak dalam sebuah serangan di dekat kota Ramadi dan Tikrit.

Pemimpin sebuah kelompok antial-Qaeda di Irak mengancam para militan dengan perang jika mereka yang membunuh para tentara tidak diserahkan kepada pihak berwenang di Negeri 1001 Malam itu.