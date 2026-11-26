Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Garda «Ahmad Wahidi», Panglima Korps Garda Revolusi Islam, mengunjungi pameran program dan aktivitas unggulan Yayasan Pelestarian Warisan dan Penyebaran Nilai-nilai Pertahanan Suci dan Perlawanan dalam Pertahanan Suci kedua dan ketiga.

Mayor Jenderal Wahidi, dengan merujuk pada perkembangan terkini, menegaskan: musuh kami yang hina hari ini berada dalam salah satu kondisi paling berbahayanya dan telah melakukan banyak upaya untuk dapat mematahkan kehendak bangsa Iran; tetapi kehendak ini hari ini lebih kuat, lebih bertekad dan lebih menarik daripada sebelumnya. Para pejuang Islam dan seluruh angkatan bersenjata memiliki kesatuan dan kekuatan yang besar dan hari ini berada di medan.

Ia melanjutkan: musuh hari ini merasakan kekalahan sepenuhnya dengan seluruh keberadaannya; tetapi kami, sesuai wasiat Imam syahid kami yang bersabda kemenangan tidak boleh menghentikan kami, memandang ke masa depan. Hari ini gerbang-gerbang besar telah terbuka menuju masa depan besar bagi angkatan bersenjata kami; masa depan yang penuh kemuliaan; masa depan baru yang lahir dari pengalaman berharga yang diperoleh dalam Pertahanan Suci kedua dan ketiga.

Mayor Jenderal Wahidi mencatat: musuh hari ini tidak dapat melakukan tindakan apa pun, kecuali dalam pikirannya mengingat operasi balasan Republik Islam Iran; oleh karena itu hari ini ia mengalami penurunan tajam, kemacetan besar dan ambiguitas strategis. Ini adalah hasil dari keteguhan bangsa dan angkatan bersenjata Iran.