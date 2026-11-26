Menurut laporan kantor berita Abna, Reza Najafi pada hari Rabu (4 Azar 1405) dalam pertemuan ke-67 Komisi Persiapan Organisasi Perjanjian Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBTO) menyatakan: Amerika Serikat dan rezim Zionis pada Juni 2025 dan Februari 2026 dengan menggunakan kebohongan besar pencegahan Iran mendapatkan senjata nuklir, melancarkan perang agresi terhadap negara kami.

Ia menambahkan: mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan membunuh ribuan warga sipil negara kami, termasuk lebih dari 600 anak, di mana 168 di antaranya adalah siswa yang dibunuh secara biadab di sebuah sekolah dasar perempuan.

Duta Besar Republik Islam Iran, dengan merujuk pada serangan para agresor terhadap fasilitas nuklir damai negara kami yang berada di bawah pengawasan safeguards Badan Energi Atom Internasional, menegaskan bahwa tindakan ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap esensi dan tujuan Perjanjian Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir dan dapat semakin menunda berlakunya perjanjian ini.

Najafi melanjutkan: mengingat hubungan erat antara non-proliferasi nuklir, perlucutan senjata dan perdamaian serta keamanan internasional, baik negara-negara anggota perjanjian maupun Komisi Persiapan tidak dapat mengabaikan serangan semacam ini terhadap fasilitas nuklir damai.