Menteri Luar Negeri negara kita menilai penghambatan Amerika Serikat dalam kinerja Organisasi Pelarangan Senjata Kimia sebagai puncak dari ketidakmaluan.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam reaksi terhadap penghambatan Amerika Serikat dalam kinerja Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dengan mempublikasikan sebuah unggahan di salah satu media sosial menulis: Amerika Serikat begitu khawatir tentang senjata kimia sehingga secara praktis melumpuhkan lembaga pengawas global senjata kimia!!

Ia menambahkan: Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mungkin terpaksa menangguhkan kegiatannya dan membatasi program-program utamanya.

Araghchi menegaskan: Amerika Serikat dengan menciptakan hambatan terhadap pelaksanaan mandat organisasi ini, secara sadar membahayakan perdamaian dan keamanan global. Tindakan ini memalukan.