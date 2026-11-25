Menurut laporan kantor berita Abna, dalam pernyataan ini, lima negara dengan menyatakan keprihatinan mendalam atas pengumuman resmi Amerika Serikat untuk menempatkan senjata di luar angkasa, menilai tindakan ini sebagai tanda nyata memburuknya proses militarisasi ruang angkasa dan ancaman serius terhadap upaya multilateral masyarakat internasional untuk mencegah terbentuknya perlombaan senjata di bidang ini.

Kelima negara ini menegaskan bahwa perkembangan ini semakin memperkuat kekhawatiran lama tentang doktrin militer Amerika Serikat yang mengubah ruang angkasa menjadi ajang perang dan operasi militer serta meningkatkan risiko ruang angkasa menjadi medan konfrontasi militer.

Negara-negara ini juga, dengan menolak segala upaya untuk menormalkan penempatan senjata di ruang angkasa, menegaskan perlunya semua pemerintah menahan diri dari tindakan semacam itu dan menggambarkan penggunaan kapabilitas ruang angkasa yang semakin meningkat untuk tujuan militer yang tidak diumumkan sebagai ancaman terhadap keamanan, keselamatan, stabilitas, dan keberlanjutan aktivitas ruang angkasa.