Menurut laporan kantor berita Abna, dalam pemberitahuan lembaga pengelola jalur air Teluk Persia yang diterbitkan Selasa malam, tanggal tiga bulan Azar 1405, di jaringan X, disebutkan: mengingat layanan yang diberikan oleh beberapa kapal tunda kepada kapal-kapal pelanggar di selatan Selat Hormuz, 26 kapal jenis ini ditambahkan ke daftar ketidaksesuaian berkat informasi dari warga negara tetangga selatan Iran dan pemantauan informasi PGSA.

Lembaga ini menambahkan: sebagaimana diumumkan sebelumnya, kapal dan perusahaan yang bekerja sama dalam memberikan layanan kepada pelanggar, mereka sendiri akan dimasukkan ke dalam daftar ketidaksesuaian.