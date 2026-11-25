Menurut laporan kantor berita Abna, «Gholamhossein Darzi», duta besar dan perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidang Dewan Keamanan mengatakan: kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah sifat perang. Perkembangan ini meningkatkan risiko eskalasi konflik, kesalahan perhitungan, dan korban sipil. Teknologi harus melayani umat manusia dan digunakan semata-mata untuk tujuan damai, bukan untuk agresi, dominasi, atau pelanggaran kedaulatan negara.

Diplomat senior Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan: militarisasi kecerdasan buatan dan penggunaannya sebagai alat agresi dan eskalasi konflik, sebagaimana yang kita saksikan dalam dua perang agresi terbaru Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Iran pada Juni 2025 dan Februari 2026, menimbulkan kekhawatiran serius.

Ia menegaskan: khususnya, laporan-laporan yang diterbitkan mengonfirmasi penggunaan sistem canggih termasuk Maven milik perusahaan Palantir dan Claude milik perusahaan Anthropic oleh Amerika Serikat dalam perang agresi biadab pada 28 Februari 2026. Sistem-sistem ini digunakan untuk analisis informasi, identifikasi dan penentuan prioritas sasaran, serta pemberian koordinat serangan.