Menurut laporan kantor berita Abna mengutip kantor berita Safa, Kementerian Dalam Negeri Gaza pada hari Selasa mengumumkan kesyahidan Brigadir Jenderal Naim Mohammed Abu Nahl (50 tahun), direktur jenderal layanan keamanan dalam negeri Gaza, setelah dibunuh dalam serangan udara penjajah Israel di barat kota Gaza

Kementerian ini dalam sebuah pernyataan mengumumkan: pembunuhan Brigadir Jenderal Abu Nahl terjadi setelah organisasi keamanan dalam negeri dalam periode-periode terakhir memberikan pukulan-pukulan menyakitkan kepada antek-antek penjajah

Kementerian ini menyatakan: pembunuhan Abu Nahl juga terjadi setelah organisasi ini mencapai keberhasilan yang mencolok dalam memerangi kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan penjajah dan bersembunyi di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer tentara penjajah