Pezeshkian dengan merujuk pada tekanan eksternal dan upaya musuh untuk melemahkan Iran mengatakan: sebagian orang mengira bahwa jika mereka menjadikan beberapa orang sebagai syuhada, mereka dapat memaksa Iran menyerah, tetapi hasil dari tindakan ini adalah terbentuknya kekuatan yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih beriman; karena orang yang berakar pada tanah dan airnya sendiri tidak menundukkan kepala di hadapan kesewenang-wenangan
24 November 2026 - 20:32
Kode berita: 1894448
Source: ABNA
Presiden menyatakan: jika kita mendidik generasi berikutnya dengan benar, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan pemikiran dan akar bangsa ini; bahkan jika bangunan-bangunan dihancurkan seratus kali dan seribu kali, kami akan membangunnya kembali
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