Pezeshkian dengan merujuk pada tekanan eksternal dan upaya musuh untuk melemahkan Iran mengatakan: sebagian orang mengira bahwa jika mereka menjadikan beberapa orang sebagai syuhada, mereka dapat memaksa Iran menyerah, tetapi hasil dari tindakan ini adalah terbentuknya kekuatan yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih beriman; karena orang yang berakar pada tanah dan airnya sendiri tidak menundukkan kepala di hadapan kesewenang-wenangan