Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menanggapi serangan koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap Yaman, Hujjatul Islam Sayid Jawad Naqvi menilai tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk melemahkan front perlawanan.

Menurutnya, Amerika Serikat gagal mencapai tujuan yang diinginkannya terhadap front perlawanan melalui perang melawan Iran. Karena itu, Washington kini mengerahkan negara-negara sekutunya untuk mencapai tujuan yang sama.

Naqvi menyatakan bahwa dalam upaya tersebut, berbagai cara yang tidak dapat dibenarkan digunakan, termasuk memanfaatkan sentimen sektarian dan kesucian tempat-tempat suci Islam, khususnya Haramain Syarifain, sebagai instrumen peperangan.

“Unsur-unsur yang menyebarkan kebencian dan perpecahan di antara umat Islam pada hakikatnya sedang menjalankan agenda Amerika Serikat. Melalui mereka, Washington berusaha mencapai tujuan-tujuannya sekaligus menyeret kawasan ke dalam kekacauan. Selama ini, front perlawanan telah menghalangi terwujudnya agenda tersebut,” ujarnya.

Kritik terhadap Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump

Menyinggung rencana pembentukan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Naqvi mengkritik keras dampaknya terhadap situasi kawasan.

“Api yang berkobar dari Dewan Perdamaian Trump telah membawa Timur Tengah ke ambang kehancuran. Amerika Serikat merupakan penyebab utama berbagai persoalan di kawasan, dan tangannya telah berlumuran darah umat Islam yang tidak bersalah,” tegasnya.

Naqvi menilai bahwa berbagai kebijakan Washington di Timur Tengah justru memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan.

Perlawanan Yaman Dinilai sebagai Perjuangan Mempertahankan Kedaulatan

Ketua Gerakan Kebangkitan Umat Mustafa Saw itu juga menekankan bahwa perlawanan rakyat Yaman tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik regional atau perseteruan sektarian.

Menurutnya, memahami konflik Yaman hanya melalui perbedaan mazhab atau persaingan kawasan berarti mengabaikan persoalan mendasar yang melatarbelakangi perjuangan tersebut.

“Mengabaikan kenyataan ini sama saja dengan menutup mata terhadap hakikat persoalan. Sebab, dasar perjuangan perlawanan Yaman adalah mempertahankan kedaulatan nasional, hak menentukan pilihan sendiri, dan menentang campur tangan Amerika Serikat,” katanya.

Pakistan Diingatkan agar Tidak Terlibat Perang dengan Dalih Membela Haramain

Secara khusus, Naqvi menyerukan kepada pemerintah Pakistan agar berhati-hati terhadap upaya menyeret negara tersebut ke dalam konflik regional.

“Pakistan harus menghindari keterlibatan dalam konspirasi berbahaya Amerika Serikat yang menggunakan dalih membela Haramain Syarifain. Sebelum bergabung dengan aliansi mana pun atau ikut serta dalam peperangan, para pemimpin Pakistan harus mempertimbangkan kepentingan nasional, perdamaian kawasan, dan kepentingan luas umat Islam,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa keputusan Pakistan untuk bergabung dalam suatu koalisi militer harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap keamanan nasional dan persatuan umat Islam.

Ulama dan Akademisi Diminta Memperkuat Persatuan Umat Islam

Pada bagian akhir pernyataannya, Naqvi menyerukan penguatan gerakan intelektual dan keagamaan untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai jaringan terorisme, sektarianisme, dan takfirisme yang terkait dengan agenda Amerika Serikat di Pakistan.

Ia menilai bahwa perjuangan tersebut tidak hanya membutuhkan langkah politik, tetapi juga keterlibatan aktif kalangan intelektual, lembaga pendidikan, dan tokoh agama.

“Media, para ulama, universitas, dan kalangan intelektual harus berupaya memperkuat persatuan serta solidaritas di antara umat Islam. Dengan demikian, rencana Amerika Serikat untuk menyeret kawasan menuju kehancuran dapat digagalkan,” pungkas Naqvi.