Menurut laporan kantor berita Abna, "Ihab Hamadeh," perwakilan Fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon, dalam wawancara dengan jaringan berita Al-Mayadeen menyatakan: Kami tidak mengakui kesepakatan kerangka, dan pernyataan Presiden juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pakta Nasional, Konstitusi dan Kesepakatan Taif.

Ia menambahkan: Kesepakatan ini tidak memiliki nilai dan otoritas internasional apa pun dan telah diajukan tanpa diajukan ke Dewan Menteri dan diperiksa di Dewan Perwakilan.

Hamadeh, mengkritik pengajuan masalah monopoli senjata di Lebanon, bertanya: Mereka yang berbicara tentang monopoli senjata, apakah mereka melihat senjata rezim Zionis yang masih hadir di tanah Lebanon?

Perwakilan Hizbullah ini juga, mengkritik keadaan kemerdekaan Lebanon, menyatakan bahwa kemerdekaan sejati terwujud ketika wilayah negara ini dibebaskan dan kedaulatannya terbebas dari ketergantungan pada kekuatan asing.

Di akhir, dengan menekankan kekuatan perlawanan, ia mengatakan: Kami yakin pada kemampuan kami dan bertindak dari posisi kekuatan.