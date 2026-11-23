Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Jay Clayton, Direktur Badan Intelijen Nasional AS, memprediksi bahwa lebih banyak gangguan akan terjadi di sektor layanan teknologi di negara itu pada periode mendatang.

Ia menambahkan bahwa orang Amerika harus mengharapkan lebih banyak gangguan dan mengklaim bahwa hal ini disebabkan oleh pembaruan sistem perusahaan dan lembaga pemerintah.

Clayton menyatakan bahwa menghadapi masalah dan celah serta terhentinya layanan tidak dapat dihindari.

Sebelumnya, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, juga mengklaim bahwa rangkaian gangguan yang terjadi di AS disebabkan oleh pembaruan sistem perusahaan.

Negara itu telah menyaksikan gangguan luas dalam layanan perbankan, penghentian penerbangan dan peretasan kantor FBI dan Kementerian Pertanian dalam beberapa hari terakhir.

Clayton mengklaim bahwa gangguan ini bukan hasil serangan terkoordinasi dari negara lain.