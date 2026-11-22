Menurut laporan kantor berita Abna, hubungan masyarakat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan: dua kapal tanker raksasa pelanggar yang tanpa mematuhi pedoman yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, melintas melalui jalur tidak sah di kawasan Selat Hormuz, meledak dan terhenti akibat bertabrakan dengan ranjau laut di utara Pulau Ghanam dan timur Selat Hormuz

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam memperingatkan pemilik kapal tanker serta perusahaan dagang dan pelayaran bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali dan pengawasan pejuang Angkatan Laut Korps, dan mempercayai penyelundup seperti para komandan CENTCOM tidak akan menghasilkan apa pun selain menimpakan kerugian berat dan kebangkrutan bagi pemilik kapal dan perusahaan dagang

Angkatan Laut Korps sekali lagi menegaskan bahwa pemilik dan komandan kapal harus menanggapi dengan serius pedoman dan peringatan yang dikeluarkan oleh perwira Angkatan Laut Korps dan menahan diri dari melintas di jalur tidak sah dan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang diumumkan