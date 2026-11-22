Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Sky News, Anwar Gargash, penasihat presiden UEA untuk urusan diplomatik hari ini Minggu mengumumkan: bersamaan dengan perang terhadap Iran dan konflik yang berlangsung di berbagai front yang telah menarik perhatian, tanda-tanda terbentuknya persaingan geopolitik paralel juga telah terungkap yang sama berbahayanya dengan perang

Gargash menambahkan: konsekuensi persaingan ini akan mempengaruhi negara-negara kawasan Teluk Persia dan dunia Arab

Ia melanjutkan dengan mengatakan: apa yang kita saksikan hari ini dalam bidang penggunaan alat media dan keuangan hanyalah sebagian kecil dari konflik yang lebih luas atas pengaruh dan pendefinisian ulang keseimbangan regional

Menurut Gargash, yang membuat kondisi ini lebih kompleks adalah perbedaan pandangan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk dan tidak adanya posisi dan pendekatan yang bersatu di antara negara-negara kawasan terhadap perkembangan ini

Gargash pada akhirnya menekankan bahwa kondisi saat ini memerlukan kepemilikan kesadaran strategis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan dan bahaya bersama