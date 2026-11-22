Menurut laporan kantor berita Abna, majalah Atlantic mengutip pejabat dan catatan dari Pete Hegseth, menteri perang Amerika, mengumumkan bahwa Pentagon telah membatasi akses Kongres Amerika Serikat ke informasi terkait konflik dengan Iran

Berdasarkan laporan ini, Pentagon dengan dalih «keamanan operasional» terus menolak permintaan media untuk informasi yang lebih rinci tentang konflik dengan Iran

Chris Murphy, senator Demokrat dari negara bagian Connecticut sebelumnya menuduh pemerintahan Donald Trump dan Pentagon berusaha menyembunyikan skala sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan pada pangkalan militer Amerika di Asia Barat akibat serangan Iran selama tahun ini

Murphy yang pada bulan Oktober melakukan perjalanan ke Qatar dan Arab Saudi mengatakan bahwa ia secara pribadi tidak mendapatkan izin untuk memasuki fasilitas militer Qatar yang sebelumnya menjadi target serangan Iran. Ia meminta Kementerian Perang Amerika untuk mengklarifikasi skala sebenarnya kerusakan