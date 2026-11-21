Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Financial Times, penurunan aliran minyak melalui Selat Hormuz menunjukkan bahwa ketegangan terbaru telah mempengaruhi ekspor minyak melalui jalur ini.

Jorge Leon, kepala departemen analisis geopolitik lembaga penelitian Rystad Energy mengatakan bahwa rata-rata setiap hari terjadi satu hingga satu setengah serangan terhadap kapal, dan banyak dari serangan ini tidak diberitakan media.

Ia memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, akan timbul masalah serius dalam akses ke kapal tanker minyak, dan mungkin akan mengambil dimensi yang lebih luas dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Salah satu manajer industri tanker juga menjelaskan bahwa kapal yang rusak untuk keluar dari wilayah tersebut harus diperbaiki; proses yang memerlukan pembongkaran muatan, pembersihan tangki dan penyediaan fasilitas perbaikan.

Menurutnya, perbaikan kerusakan ringan mungkin memakan waktu kurang dari satu minggu, tetapi kerusakan pada jembatan komando atau kamar mesin kapal dapat memperpanjang proses ini jauh lebih lama.