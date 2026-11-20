Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip situs berita Al-Maalouma, Salam Hussein, anggota Organisasi Badr di Provinsi Wasit Irak, mengatakan Amerika berusaha mendorong Irak ke arah politik koalisi terhadap Iran dan dalam hal ini memberikan tekanan kepada negara ini untuk memaksa Baghdad mengikuti keputusan Washington, dengan tujuan memenuhi kepentingan Amerika dan rezim Zionis.

Hussein dalam wawancara dengan Al-Maalouma menyatakan Amerika berusaha menjadikan Irak anggota poros yang Washington bermaksud memimpinnya terhadap Republik Islam Iran. Menurutnya, tekanan kepada Baghdad untuk melarang pendaratan pesawat Iran dan menutup pos lintas batas antara kedua negara dilakukan dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi kepada Iran.

Ia menambahkan bahwa rakyat Irak menentang negaranya ditempatkan dalam poros Amerika-Israel terhadap Iran; terutama karena Iran adalah tetangga dengan lebih dari 1400 kilometer perbatasan bersama dengan Irak dan kedua negara memiliki hubungan luas dalam bidang keyakinan, sosial, perdagangan dan politik.

Anggota Organisasi Badr ini menegaskan bahwa ikatan dan hubungan Irak dan Iran tidak dapat diabaikan demi mengikuti keputusan pemerintah Amerika. Ia menyebut tujuan Kementerian Keuangan Amerika adalah memberikan tekanan ekonomi maksimal kepada Iran dan mendorong Irak ke poros Amerika-Israel.