Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, setelah perkembangan yang tidak menguntungkan bagi Amerika di KTT APEC serta kekalahan politik Trump sebagai akibat dari pertemuannya, menulis di halaman pribadinya: KTT Shenzhen memiliki pesan yang jelas bagi kawasan: Amerika tidak lagi mampu menggalang sekutu melawan Iran.

Mokhber menambahkan: Trump masuk ke Tiongkok dengan tangan penuh janji kosong dan keluar dengan tangan kosong dan pernyataan yang tidak menguntungkan baginya. Keamanan Teluk Persia dan Selat Hormuz jelas merupakan garis merah Iran yang terwujud dengan ۷ syarat fundamental Republik Islam.