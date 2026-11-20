Menurut laporan koresponden Abna, Sardar Belali, penasihat komandan kekuatan pertahanan udara dan antariksa IRGC, pada upacara "Bersama Daryaguli untuk Iran" dan peringatan syahid Daryaguli Surani yang diadakan di Bagh-e Ketab, dengan menghormati kenangan para syuhada Islam dan revolusi, menyatakan: jika bukan karena para syuhada, hari ini kita tidak akan berada di posisi ini. Syahid Daryaguli pada masa itu melakukan tindakan besar yang berperan penting dalam membela negara.

Ia melanjutkan: pada tahun ۱۳۶۳, ketika kami pergi ke Suriah untuk pelatihan, syahid Tehrani-Moghaddam menekankan kepada kami bahwa kami tidak boleh hanya puas mempelajari cara kerja rudal, tetapi sejak awal harus mengejar lokalisasi kekuatan dan pencapaian kemampuan mandiri.

Sardar Belali dengan merujuk pada pengalaman perang yang dipaksakan kedua dan ketiga mengatakan: dalam perang ini kami menghadapi kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak membayangkan tidak dapat mengalahkan kami. Alhamdulillah kami berada di bawah kepemimpinan bijaksana pemimpin syahid. Beliau dengan cermat memantau perkembangan, strategi dan metode militer Amerika pada tahun-tahun pasca perang, dan kami juga merancang dan melaksanakan rencana dan latihan kami dengan tujuan menghadapi musuh.

Ia menambahkan: kami mampu menunjukkan ketahanan dan kemampuan kami serta mempertahankan persenjataan kami; sehingga hari ini untuk melaksanakan operasi tidak lagi diperlukan kehadiran langsung komandan berpangkat tinggi di medan.