Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap upaya para pengelola surat kabar New York Times untuk membenarkan penerbitan klaim tidak berdasar tentang hubungan bendungan Iran dengan instalasi militer, menulis di akunnya di salah satu jejaring sosial: menyusul reaksi tegas Iran dan ekspresi kejijikan yang luas dari opini publik terhadap artikel tidak berdasar New York Times yang berusaha menanamkan hubungan antara bendungan Iran dan instalasi militer, saya diundang oleh surat kabar ini untuk wawancara, tetapi tidak menerimanya.

Ia menambahkan: New York Times dengan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar jurnalisme profesional dan mengajukan klaim tidak berdasar terkait bendungan Iran, secara praktis telah menempatkan dirinya dalam pelayanan promosi narasi para agresor yang dalam perang ilegal terhadap Iran menunjukkan pengabaian total mereka terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip moral paling dasar.

Baghai mencatat: jawaban New York Times terhadap kritik alih-alih permintaan maaf eksplisit dan penerimaan tanggung jawab tidak lebih dari permainan kata dan upaya membenarkan klaim awal; tetapi mengubah rumusan suatu klaim tidak menghasilkan dokumen dan bukti untuknya dan tidak membebaskan media itu dari tanggung jawab.

Ia menegaskan: media yang bertindak sesuai dengan kepentingan mesin propaganda perang tidak dapat sekaligus mengklaim menjaga kredibilitas jurnalisme profesional atau mengharapkan orang lain membangun kembali kredibilitasnya yang hilang.