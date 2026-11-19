Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan Al-Araby al-Jadeed, kedua pejabat yang meminta namanya dirahasiakan itu mengatakan bahwa otoritas Saudi memperkirakan operasi militer dapat berlangsung hingga enam bulan lagi. Riyadh ingin memberi waktu kepada sekutunya di Yaman untuk meraih kemajuan di medan tempur sebelum memulai perundingan dengan pemerintah di Sanaa dan pasukan bersenjatanya.

Harapan Riyadh Mengubah Arah Perang dengan Dukungan AS

Menurut Reuters, seorang sumber ketiga yang mengetahui rencana Saudi mengatakan bahwa Riyadh meyakini dukungan Amerika Serikat untuk operasi ofensifnya di Yaman dapat mengubah arah perang. Dengan dukungan itu, pasukan yang didukung Arab Saudi diperkirakan bisa meraih kemajuan di medan tempur dalam hitungan pekan. Sumber tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sejauh ini belum memberikan dukungan tersebut.

Sumber itu dan kedua pejabat Barat tersebut juga menilai bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang yang lebih luas melawan Iran dapat membantu meredakan konflik di Yaman. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak mengomentari keterangan yang disampaikan para pejabat Barat kepada Reuters.

Pasukan Saudi dan Sekutunya Menata Ulang Barisan Setelah Mundur di Yaman Barat

Salah seorang pejabat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Saudi dan sekutunya di Yaman tengah menata ulang barisan setelah mengalami kekalahan dan mundur dari sejumlah posisi di pesisir barat Yaman serta sekitar Selat Bab al-Mandab. Menurut pejabat itu, mereka juga sedang menyusun rencana untuk mempertahankan Aden dari gerak maju Ansarullah dan mungkin mengalihkan operasi ofensif ke front timur.

Perkembangan itu terjadi ketika pertempuran di Yaman makin intensif. Setelah meraih kemajuan di pesisir barat, Ansarullah menguasai kawasan Selat Bab al-Mandab. Pasukan di bawah komando Saudi sempat merebut kembali beberapa posisi di sekitar selat tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir mereka mundur dari posisi-posisi itu dengan alasan ingin memusatkan upaya pada pertahanan Aden.

Pada Senin, Arab Saudi mengumumkan pergantian komandan koalisi militer yang dipimpinnya di Yaman. Perombakan juga diperkirakan terjadi di jajaran kepemimpinan militer pemerintah Yaman yang didukung Riyadh.

Serangan Udara Koalisi Saudi

Pada Rabu, koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan operasi militer terhadap Ansarullah. Koalisi mengklaim telah menghancurkan 60 sasaran militer di Provinsi Sanaa, Hodeidah, Amran, dan Saada. Koalisi juga mengklaim telah mencegat dua rudal jelajah yang ditembakkan Ansarullah ke arah wilayah Riyadh dalam dua insiden terpisah pada hari yang sama.

Sementara itu, pasukan yang didukung Arab Saudi mengirim perlengkapan militer dan bala bantuan ke Distrik Tur al-Bahah serta daerah sekitarnya. Pengerahan itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan Aden dari gerak maju Ansarullah setelah pasukan sekutu Riyadh mundur dari posisi dekat Selat Bab al-Mandab.

Pertempuran Kembali Pecah Setelah Empat Tahun Relatif Tenang

Pertempuran di Yaman kembali pecah pada Juli 2026 setelah sekitar empat tahun relatif tenang menyusul gencatan senjata yang dimulai pada April 2022. Konflik meningkat setelah Ansarullah mengumumkan pada 20 Juli dimulainya fase baru eskalasi terhadap Arab Saudi. Mereka menyatakan bahwa fase ini menyasar kepentingan ekonomi Saudi dan jalur pelayaran yang terkait dengan negara tersebut di Laut Merah.

Pada September, pertempuran meluas dan makin intensif, terutama di pesisir barat Yaman serta di Provinsi Taiz dan Hodeidah. Perkembangan itu berlangsung bersamaan dengan saling serang antara Ansarullah dan Arab Saudi, yang pada praktiknya mengakhiri masa relatif tenang sebelumnya.