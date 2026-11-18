Menurut laporan kantor berita Abna, Syekh Nazim al-Saidi, ketua dewan eksekutif Gerakan Nujaba Irak, menegaskan: dengan hati yang penuh iman kepada takdir ilahi, kami menyampaikan belasungkawa atas wafatnya otoritas agama yang tinggi, Yang Mulia Ayatollah Agung Syekh Hussein Wahid Khorasani (semoga jiwanya disucikan) kepada Imam Zaman (semoga Allah mempercepat kedatangannya), para otoritas agama agung, seminari-seminari ilmu, keluarga mulia, murid-murid dan para pencinta almarhum, serta seluruh mukmin.

Ia menambahkan: ulama almarhum ini mengabdikan hidupnya untuk melayani ajaran Ahlulbait (as) dan memiliki peran menonjol dalam pengajaran, penelitian, penulisan, dan pembinaan generasi-generasi ulama dan cendekiawan seminari. Ia juga memiliki kehadiran yang berpengaruh dalam membela mazhab Ahlulbait, menghidupkan syiar-syiar, dan melayani para mukmin dan anak yatim.

Al-Saidi menegaskan: wafatnya adalah kehilangan besar bagi seminari-seminari ilmu dan umat Islam. Karya-karya ilmiah dan spiritual otoritas agama yang tinggi ini akan tetap abadi dalam ingatan dan jiwa para murid dan pencintanya.