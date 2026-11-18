Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Nashra, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dalam reaksi terhadap terpilihnya Metan Kahana sebagai Ketua Knesset baru, menyebut langkah ini sebagai «aib abadi» dan mengatakan: Ketua Knesset dipilih secara sepihak dan dengan suara para pendukung terorisme. Peristiwa ini adalah aib dalam sejarah Knesset.

Sementara setelah kekalahan berulang rezim Zionis di berbagai front perang, opini publik rezim ini dalam pemilihan Knesset memberikan kekalahan telak kepada Netanyahu, Netanyahu masih berbicara tentang pembentukan pemerintah persatuan di bawah kepemimpinannya dan mengklaim bahwa penduduk wilayah pendudukan menentang penyerahan administrasi rezim kepada mereka yang tidak menghormati lagu kebangsaannya dan menuntut persatuan.

Netanyahu juga mencatat: Gadi Eisenkot, ketua partai «Yesh Atid» dan penanggung jawab pembentukan kabinet mendatang, Naftali Bennett, ketua partai «Yamina», dan Avigdor Lieberman, ketua partai «Israel Rumah Kita», alih-alih persatuan nasional, memilih berada di sisi para pendukung terorisme.

Knesset rezim Zionis kemarin Selasa memilih Metan Kahana, kandidat partai «Yesh Atid», dengan dukungan anggota parlemen Arab dan dengan memperoleh mayoritas 66 suara dari total 120 anggota, sebagai ketua barunya. Ia menggantikan Amir Ohana dari partai Likud.