Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal "Amir Hatami", Panglima Angkatan Darat, mengunjungi pameran program dan kegiatan unggulan Yayasan Pemeliharaan Karya dan Penyebaran Nilai-nilai Pertahanan Suci dan Perlawanan dalam Pertahanan Suci kedua dan ketiga.

Mayor Jenderal Hatami di sela-sela kunjungan ini, sambil mengapresiasi seluruh jajaran Yayasan Pemeliharaan Karya dan Penyebaran Nilai-nilai Pertahanan Suci dan Perlawanan, dalam sambutannya menyatakan: Yayasan telah melakukan langkah-langkah berharga untuk mendaftarkan, merekam, memelihara, dan membuat dapat digunakan dokumen dan arsip terkait Pertahanan Suci pertama, kedua, dan ketiga.

Panglima Angkatan Darat selanjutnya, sambil menyinggung perkembangan kawasan, mengatakan: Rakyat Iran yang terhormat pada periode setelah Revolusi Islam setiap kali menghadapi agresi musuh, mereka menghadapinya dengan kekuatan dan keteguhan dan mampu menggagalkan musuh setiap kali.

Ia menambahkan: Hari ini juga, dengan memperhatikan kondisi yang ada dan fakta bahwa musuh sedang mempersiapkan kekuatannya dan telah memasukkan kapal induk baru ke kawasan, kami dengan kewaspadaan dan ketelitian memantau gerakan musuh dan tidak kehilangan satu momen pun untuk kesiapan.

Panglima Angkatan Darat menyatakan: Di semua kekuatan Angkatan Darat Republik Islam Iran, baik darat, laut, pertahanan udara, maupun udara, semuanya dengan teliti sambil memantau musuh, meningkatkan kesiapan mereka dari detik ke detik.

Dengan menyatakan bahwa musuh sebelumnya melakukan kesalahan dan dengan menyerang Iran, terjebak dalam kesulitan dan mengalami keputusasaan, ia menegaskan: Dengan memperhatikan perintah yang disampaikan Panglima Tertinggi kepada para komandan senior angkatan bersenjata, hari ini kesiapan yang diperlukan telah tercapai dan jika musuh kembali melakukan tindakan, tanpa keraguan akan dihadapi dengan lebih menghancurkan, lebih intens, dan tanpa batasan geografis, baik musuh maupun pendukungnya.

Mayor Jenderal Hatami mengatakan: Kami berharap musuh tidak melakukan kesalahan perhitungan, tetapi jika itu terjadi, mereka akan menerima pelajaran yang akan menjadi ibrah bagi semua orang.