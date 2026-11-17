Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, dalam penembakan oleh pemukim Zionis di kota Yerikho yang terletak di timur Tepi Barat, setidaknya satu wanita Palestina syahid dan 10 orang lainnya terluka.

Berdasarkan laporan ini, pemukim Zionis mengepung rumah-rumah warga Palestina di wilayah ad-Duyuk dan menembaki mereka.

Sore kemarin juga setidaknya delapan warga Palestina terluka akibat serangan seorang pemukim Zionis dengan kendaraan terhadap mereka di wilayah Taqua yang terletak di tenggara Bethlehem.

Perlu dicatat bahwa banyak pemerintah termasuk pemerintah Eropa telah dengan keras mengutuk kebrutalan pemukim Zionis terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.