Menurut laporan kantor berita Abna, hubungan masyarakat Angkatan Laut Tentara Republik Islam Iran dalam sebuah pengumuman menyatakan: satu lagi kapal tanker pelanggar terbakar di Selat Hormuz.

Dalam pengumuman ini dinyatakan:

Beberapa menit yang lalu sebuah kapal tanker pelanggar yang berlayar di zona terlarang di timur Selat Hormuz dengan mematikan sistem navigasi, terbakar akibat menabrak ranjau laut dan mengalami kerusakan parah.

Kapal tanker ini adalah kapal tanker keempat yang rusak dalam 24 jam terakhir di timur Selat Hormuz.

Keamanan Selat Hormuz tidak dapat dijamin dengan retorika dan tipu daya; melainkan pelayaran yang aman memerlukan kepatuhan terhadap peraturan pelayaran dan koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran Islam.