Menurut laporan kantor berita Abna, «Gholamhossein Darzi» Duta Besar dan Perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan: sangat mengkhawatirkan bahwa beberapa negara yang mengajukan klaim tidak berdasar terhadap program nuklir damai negara kami dan menuntut kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional, bahkan menolak mengutuk tindakan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran.

Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran pada Senin malam waktu setempat dalam sidang ketujuh Konferensi Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal Lainnya di Timur Tengah di New York menambahkan: standar ganda yang begitu jelas secara serius melemahkan kredibilitas konferensi ini dan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhinya.