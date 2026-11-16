Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Lukman Baaras, Gubernur Hadramaut, meminta penduduk provinsi ini untuk kembali ke rumah mereka dan tidak membiarkan rezim Al Saud memanfaatkan mereka dan menyeret mereka ke dalam konflik yang gagal.

Ia menambahkan bahwa rezim Al Saud hanya berupaya mewujudkan kepentingan dan rencananya di Yaman dan tidak menginginkan kebaikan apa pun bagi penduduk utara atau selatan negara itu. Sebagian besar orang Yaman telah memahami hakikat rencana-rencana ini.

Gubernur Hadramaut meyakinkan bahwa angkatan bersenjata Yaman sama sekali tidak menargetkan penduduk provinsi-provinsi selatan atau timur, dan satu-satunya target mereka adalah elemen-elemen yang terkait dengan musuh Saudi dan tentara bayarannya.

Ia merujuk pada tindakan kemanusiaan Sanaa dalam membebaskan 600 tahanan tentara bayaran yang terkait dengan musuh Saudi secara sepihak selama hari kemarin.