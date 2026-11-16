Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, dengan menghadiri program "Wawancara Khusus Berita", menjawab pertanyaan tentang perkembangan terbaru di bidang politik luar negeri negara.

Gharibabadi di awal konferensi pers ini, dengan merujuk pada fakta bahwa Amerika adalah negara yang melanggar janji, mengatakan: Amerika setidaknya tiga kali selama satu setengah tahun terakhir telah menunjukkan pelanggaran janjinya. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa di meja diplomasi, Amerika tidak dapat dipercaya. Pertama, kita menyaksikan perang 12 hari; sementara sebelumnya negosiasi sedang berlangsung. Kemudian perang 40 hari terjadi, yang juga terjadi dalam kondisi di mana negosiasi berlanjut. Kasus ketiga adalah negosiasi Islamabad dan kesepahaman yang dihasilkan darinya, yang bahkan jika kita anggap telah disepakati, paling lama hanya bertahan dua minggu.