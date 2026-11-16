Ia, dengan merujuk pada situasi kehadiran kekuatan angkatan laut Amerika dan negara-negara Eropa di kawasan, menambahkan: Pada masa ketika saya memiliki tanggung jawab di Markas Besar Angkatan Bersenjata, laporan menunjukkan kehadiran antara 90 hingga 103 perahu dan kapal di Teluk Persia yang milik Amerika dan negara-negara Eropa termasuk Prancis dan Inggris; tetapi hari ini bahkan tidak ada satu pun dari kapal-kapal itu yang hadir di Teluk Persia, dan kekuatan mereka karena takut akan rudal dan drone Iran ditempatkan di wilayah di luar Samudra Hindia.

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam menegaskan: Kekuatan dan keteguhan ini adalah berkah dari darah para syuhada yang memasuki medan dengan keikhlasan dan kejujuran.