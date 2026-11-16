Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dalam akunnya di salah satu media sosial, dengan nada menyindir kepada Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, menulis: "Jangan berbicara tentang hukum kepada pria yang memegang pedang"; kalimat ini diucapkan oleh seorang jenderal Romawi yang kampanye terakhirnya, meskipun pasukannya unggul dalam jumlah, berakhir dengan kekalahan telak. Setelah melarikan diri dari medan pertempuran, ia dipenggal.

Ia menambahkan: Ambillah pelajaran: mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya.