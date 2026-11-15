Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, melaporkan penargetan elemen-elemen yang terkait dengan Saudi di provinsi Lahj.

Ia menambahkan: Pusat berkumpulnya pasukan di bawah komando Badr al-Harbi di wilayah Khuraz di provinsi Lahj ditargetkan oleh beberapa rudal balistik.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: Dalam serangan rudal ini, puluhan elemen musuh tewas dan terluka, dan banyak peralatan militer mereka dihancurkan.

Sebelumnya, Hizam al-Assad, anggota terkemuka biro politik gerakan Ansarullah Yaman, menegaskan: Angkatan bersenjata Yaman belum memasuki pertempuran sebenarnya, dan eskalasi menyeluruh konflik dapat menyebabkan keruntuhan rezim Al Saud. Struktur pemerintahan Arab Saudi rapuh dan bergantung pada sumur minyak. Operasi angkatan bersenjata Yaman memiliki konsekuensi luas tetapi mereka belum melakukan eskalasi besar-besaran konflik. Semua komandan dan perwira yang mengelola agresi militer terhadap Yaman memiliki kewarganegaraan Saudi. Kemenangan angkatan bersenjata Yaman dalam dua pertempuran — pantai barat dan provinsi Taiz — telah memberikan tekanan berat pada Riyadh dan bahkan Washington. Rakyat Yaman bertindak dari posisi defensif dan bukan merupakan pemrakarsa agresi. Proses produksi persenjataan militer di Yaman adalah jalur strategis, jangka panjang dan berkelanjutan.