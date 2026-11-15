Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan: "Mereka pada akhirnya harus makan!" Menteri Luar Negeri AS secara terbuka dan kurang ajar mengancam akan membuat orang Iran kelaparan melalui blokade.

Ia menambahkan: Tindakan ini adalah kejahatan terbaru di jalan perang yang dilancarkan Washington; perang yang meningkatkan intensitas kejahatan yang telah dilakukan Amerika sebelumnya selama agresi dan terorisme ekonomi terhadap Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menekankan: Setelah beberapa dekade kegagalan kebijakan pemaksaan, ancaman, sanksi, terorisme dan agresi, Amerika Serikat terus mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu dan hanya mendefinisikannya kembali dengan nama-nama baru.

Baqaei lebih lanjut mencatat: Tweet ini adalah contoh sempurna dari apa yang sejarawan Barbara Tuchman gambarkan sebagai "Pawai Kebodohan" (March of Folly); yaitu sebuah pemerintahan yang, meskipun ada konsekuensi bencana dari tindakannya, menolak untuk mengakui kekalahan dan belajar dari kesalahannya dan dengan setiap kekalahan berturut-turut, semakin dalam tenggelam dalam kesalahannya.