Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip surat kabar Asy-Syarq al-Awsat, Israel Katz, menteri perang pemerintah sementara Israel, mengklaim bahwa Benjamin Netanyahu untuk memutuskan melakukan operasi militer baru, tidak perlu mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak oposisi.

Berdasarkan laporan Asy-Syarq al-Awsat, pernyataan Katz ini dikemukakan setelah «Gadi Eisenkot» ketua partai Yashar dan penanggung jawab pembentukan kabinet baru Israel meminta Netanyahu untuk menahan diri dalam hal ini.

Katz dalam akunnya di jaringan sosial «X» menulis: agar tentara melakukan serangan di setiap front yang saat ini aktif di dalamnya, kami tidak membutuhkan persetujuan oposisi atau lembaga hukum apa pun.

Ia juga mengklaim: kami dalam menghadapi Iran juga menunjukkan ketegasan, kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, dan ini dilakukan dengan koordinasi penuh tentara Israel. Sekarang juga dengan mempertimbangkan kondisi, kami akan melanjutkan pendekatan yang sama.

Eisenkot dan Netanyahu pada hari Kamis mengadakan pertemuan dua jam. Setelah pertemuan ini, mereka dalam pernyataan bersama yang singkat mengumumkan: Netanyahu telah memberi tahu asisten militernya Eisenkot tentang tantangan keamanan dan diplomatik yang saat ini dihadapi Israel. Berdasarkan pernyataan ini, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan konsultasi mereka.

Eisenkot sebelumnya meminta Benjamin Netanyahu untuk menunjukkan sikap menahan diri dan memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan dan kekuatan militer tanpa adanya «ancaman langsung dan mendesak» dapat berdampak «konsekuensi buruk bagi demokrasi Israel dan kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga negara».

Netanyahu selama kampanye pemilihannya berkali-kali mengancam akan melanjutkan perang dengan Iran; hingga pada tingkat menerbitkan gambar bom nuklir yang menghancurkan Tel Aviv.

Koalisi luas di bawah kepemimpinan Eisenkot, terdiri dari partai-partai dari kiri hingga kanan, serta koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai-partai kanan ekstrem dan religius, tidak ada satu pun yang berhasil meraih mayoritas kursi Knesset dalam pemilihan 27 Oktober.