Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Manar, Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataan mengumumkan: dalam kondisi di mana imperialisme Amerika yang dominan dan Israel yang kriminal menyerang Palestina, Iran, Lebanon dan negara-negara lain di kawasan, merampas keamanan dan stabilitas dari mereka dan berusaha menggambar rencana Israel untuk kawasan, upaya untuk menghadapi agresi ini, memperkuat solidaritas dan kerja sama antara negara-negara kawasan dan kesatuan setiap negara dengan rakyatnya dalam menghadapi bahaya yang akan datang harus dipusatkan.

Dalam lanjutan pernyataan Hizbullah disebutkan: dalam kondisi seperti ini, kita menyaksikan bahwa pemerintah Bahrain bahkan tidak menoleransi protes rakyatnya atau sebagian dari masyarakatnya terhadap kebijakan ketergantungan dan penyerahan dirinya; kebijakan yang di dalam negeri dan dalam hubungan luar negeri dijalankan bertentangan dengan kehendak rakyat dan dengan harga menginjak-injak kepentingan mereka.

Hizbullah menegaskan: situasi ini menuntut agar kami dan bangsa-bangsa umat berdiri secara adil untuk mendukung rakyat Bahrain dan mengangkat suara kami untuk mengungkap penindasan mereka; rakyat yang pemerintahnya menindas protes damai mereka dengan berbagai cara. Seruan mereka mengungkapkan penolakan terhadap pengubahan Bahrain menjadi pangkalan untuk agresi yang melayani Amerika dan rezim Zionis dan menjadi arena untuk kelanjutan penindasan.

Pernyataan ini menambahkan: perlakuan sewenang-wenang dan penangkapan politik terhadap ulama, elit dan rakyat Bahrain, serta deportasi paksa, pencabutan kewarganegaraan dan pengeluaran putusan mati dan penjara bagi ratusan ulama dan warga negara, adalah manifestasi kediktatoran yang dari sudut pandang kemanusiaan dan politik tidak dapat diterima dan dikutuk. Tindakan ini menciptakan dasar bagi kekhawatiran yang terus-menerus dan tidak melayani apa pun kecuali kepentingan musuh.

Hizbullah pada akhirnya mengumumkan: rakyat kami di Lebanon yang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel mengutuk penindasan politik terhadap rakyat saudara Bahrain dan menuntut peninjauan kembali cara memperlakukan mereka; dengan harapan bahwa keamanan, stabilitas dan kerukunan internal yang menjamin keduanya akan terwujud di Bahrain.