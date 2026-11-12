Dengan berpura-pura menjadi korban, Anda tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kejahatan perang

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baqai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap pengulangan tuduhan terorisme yang tidak berdasar terhadap Iran, bersamaan dengan publikasi berita penyembunyian diri Menteri Keuangan Amerika, dalam akunnya di salah satu jaringan sosial menulis: Amerika dalam agresi bersama dengan rezim Zionis terhadap Iran, tidak hanya melakukan kejahatan perang yang keji tetapi juga dengan pembunuhan pengecut terhadap pejabat dan ilmuwan Iran melakukan terorisme negara pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia melanjutkan: Kini Amerika yang sama telah meluncurkan kampanye media luas dengan judul palsu "terorisme Iran" untuk menampilkan dirinya sebagai korban!

Baqai mencatat: Amerika berada dalam khayalan bahwa dengan berpura-pura menjadi korban ini, dunia akan melupakan sejarah panjang agresi dan terorismenya dan akan mempercayai klaimnya yang tidak berdasar tentang konspirasi teroris khayalan! Tetapi keributan media tidak dapat menulis ulang sejarah atau membebaskan para penjahat atau menyembunyikan identitas para pelaku dan pemberi perintah agresi militer, terorisme dan kejahatan perang.