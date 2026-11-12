Salah satu tanda perubahan persamaan di Israel adalah melemahnya posisi Netanyahu

Menurut laporan koresponden Abna, Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Kepala Organisasi Mobilisasi Kaum Tertindas, dalam upacara peringatan para syuhada Angkatan Udara dan Antariksa Korps Garda Revolusi Islam yang diadakan pagi ini (Kamis) di Kompleks Budaya Imam Reza (as), dengan menyinggung perubahan perhitungan musuh tentang kemampuan pertahanan Republik Islam Iran menyatakan: Musuh sebelum perang 12 hari dan khususnya perang 40 hari, memiliki gambaran dan perkiraan yang jelas tentang kemampuan Iran, tetapi perkembangan kedua perang ini, khususnya perang 40 hari, secara serius mengubah gambaran tersebut.

Taeb dengan menyinggung upaya beberapa negara untuk mediasi dan mendorong Iran agar bernegosiasi sebelum berakhirnya pemilihan Amerika menyatakan: Sebelum berakhirnya pemilihan Amerika, rekomendasi dan permintaan dari berbagai negara diajukan agar Iran masuk ke dalam kesepahaman. Bahkan selama perang 40 hari, upaya-upaya mediasi dilakukan.

Dengan menekankan pentingnya perkembangan perang 40 hari dalam persamaan politik kawasan dan dunia, ia menegaskan: Perang ini juga berpengaruh dalam menentukan nasib pemilihan Israel dan Amerika; karena pihak lawan telah memasang harapan khusus pada hasil konfrontasi ini untuk mewujudkan tujuan strategis mereka di kawasan.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Kepala Organisasi Mobilisasi Kaum Tertindas, dalam kelanjutan pidatonya pada upacara peringatan para syuhada Angkatan Udara dan Antariksa Korps Garda Revolusi Islam, dengan menyinggung konsekuensi politik dan sosial perang 40 hari di wilayah pendudukan menyatakan: Salah satu tanda perubahan persamaan di dalam rezim Zionis adalah perkembangan politik dan melemahnya posisi Netanyahu.

Dengan menyinggung komposisi parlemen rezim Zionis dan perubahan keseimbangan suara para penentang Netanyahu, ia menambahkan: Dalam kondisi di mana perdana menteri rezim ini untuk membentuk pemerintahan membutuhkan setidaknya 61 suara dari total 120 kursi parlemen, keseimbangan politik berubah merugikan Netanyahu dan para penentangnya mencapai 67 suara. Perkembangan ini dapat dianggap sebagai tanda dimulainya perubahan politik di wilayah pendudukan.

Taeb dengan menyinggung konsekuensi sosial dan ekonomi perang bagi rezim Zionis mengatakan: Isu migrasi balik, keluarnya modal dari wilayah pendudukan dan rusaknya kondisi sosial dan ekonomi rezim ini termasuk tanda-tanda kondisi baru. Industri pariwisata yang dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan rezim Zionis juga terpengaruh oleh kondisi keamanan dan konsekuensi perang.